Создавайте приложения для бизнеса быстрее конкурентов на Low-code платформе GreenData!

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Возможности платформы
Платформа GreenData дает возможность создавать такие сложные решения, как системы класса CRM, EDMS, HRM, TMS, WMS, FM, MDM, ITSM, HRM, OMS, ERP и другие, без программирования. Также вы можете создавать приложения для автоматизации и управления узкопрофильными бизнес процессами, например, кредитный конвейер или систему адресного хранения на складе. Платформа позволяет не только автоматизировать работу любых подразделений компаний и крупных корпораций, но и объединять созданные решения в единую рабочую экосистему.
Импортозамещение ключевых западных продуктов:
Microsoft: MS Sharepoint / Microsoft Dynamics CRM и другие
Terrasoft Creatio: Sales / Service desk и другие
Импортонезависимость
Платформа полностью независима от иностранных компонент, СУБД и ОС. 8 лет работает на рынке РФ, входит в реестр отечественного ПО и является резидентом ИЦ Сколково.
Скорость
Для создания приложений на платформе вам не нужно писать код или разрабатывать дизайн, что позволяет сократить процесс до 5 раз в сравнении с обычной разработкой.
Безопасность
Вы можете работать в облаке или развернуть платформу на собственные серверы компании. В обоих случаях использование платформы полностью безопасно.
Отказоустойчивость
Платформа GreenData поддерживает высокую нагрузку и обеспечивает отказоустойчивость на всех уровнях. Это позволяет обеспечить максимальную доступность для созданных на платформе решений.
“Мы готовы активно консультировать заказчиков по вопросам использования нашей low-code платформы для автоматизации любых бизнес-процессов, помогать оценивать задачи и готовить оптимальные планы действий для получения максимально быстрого результата”.
Владимир Кисляков
Сооснователь GreenData
Технология low-code
Low-code позволяет создавать сложные приложения без написания кода. Платформа GreenData реализует технологию low-code во всех своих инструментах. Процесс создания приложений ориентирован на системных и бизнес-аналитиков и не требует знания языков программирования. Инструменты платформы позволяют создавать объектную модель, экранные формы, бизнесы-процессы и бизнес-правила, расчеты, печатные формы, дашборды и отчеты, интеграции, мобильные приложения и пр.
Кейсы
Решение для формирования предодобренных кредитов для малого и среднего бизнеса
#finance
Проблемы:
Сложный алгоритм обработки кредитных заявок
В процессе задействовано большое количество сотрудников
Высокая вероятность принятия ошибочных решений
Длительное ожидание решения потенциальными клиентами
Решение
На платформе GreenData разработано автоматизированное системное приложение для генерации предварительно одобренных кредитных решений без участия пользователя. Система обрабатывает поступающие данные, анализирует финансовые риски, автоматически отправляет информацию во внутренние и внешние сервисы для проверки и, в случае успешного завершения, формирует решение и представляет его пользователю.
Результаты:
- Автоматическая обработка до 50 000 заявок в день
- Снижение уровня ошибок до ~ 0%
- Принятие решения за один день вместо одной недели
- Увеличение конверсии в заключенные сделки
- Сокращение числа сотрудников, задействованных в процессе
Кредитный конвейер и интеграция прикладных решений
#FINANCE
Проблемы
Отсутствие сквозной автоматизации кредитного процесса
В процессе задействовано большое количество сотрудников
Ручное выполнение задач и отсутствие единой базы знаний
Длительное ожидание решения клиентами
Решение
На базе платформы GreenData была разработана единая система, в которой объединены автоматизированный кредитный конвейер, модули по работе с кредитными заявками, лимитами, залогами, мониторингу, анализу финансово-хозяйственной деятельности и электронный кредитный комитет. Внедрение системы позволяет автоматизировать процесс обслуживания кредитных продуктов, который затрагивает все этапы взаимодействия с клиентами - от получения заявки от клиента и до полного погашения задолженности.
Результаты
- Процесс принятия решения сократился в среднем в 3 раза
- Процент операционных ошибок снизился в 10 раз
- Мгновенный доступ ко всей необходимой информации
- Снизилась загруженность сотрудников в 3 раза
Решение для цифровой трансформации внутренних систем и процессов
#FINANCE
Проблемы
Отсутствие единой базы знаний по всем проектам
Отсутствие структурированного хранения информации
Отсутствие аналитики по деятельности сотрудников
Ошибки из-за человеческого фактора
Решение
Разработка единой цифровой системы, которая объединяет работу сразу нескольких направлений бизнеса. Система позволяет полностью автоматизировать работу с финансовыми проектами, предоставляет доступ к реестру данных, позволяет настроить интеграции с другими модулями системы для получения доступа ко всем проектам и смежным задачам, позволяет проводить сквозную аналитику по всем проектам и отслеживать работу сотрудников.
Результаты
- Все данные по проектам теперь хранятся в единой системе и соблюдаются протоколы безопасности
- Сотрудники получают доступ ко всей необходимой информации в удобном виде
- Разграничение прав доступа для сотрудников, благодаря настройке ролевой модели
- Многие процессы полностью автоматизированы и выполняются без участия сотрудников
- Настроены аналитические отчеты, которые позволяют проанализировать деятельность подразделений
- Уровень ошибок значительно снижен
Решение для адаптации новых сотрудников
#HR
Проблемы
HR менеджеры тратят слишком много времени на адаптацию новых сотрудников
Длинный и сложный документооборот
Высокая загрузка руководителей
Решение
На действующем HR-портале реализована автоматизированная функция для адаптации новых сотрудников. Благодаря настройке ролевой модели и оптимизации процессов, система автоматически настраивает процесс адаптации и предоставляет новым членам команды необходимую информацию. Теперь HR менеджер только добавляет информацию о сотруднике в систему, а она сама формирует все документы, устанавливает расписание встреч и тренингов и отправляет оповещения руководителям.
Результаты
- Время, затрачиваемое HR-менеджерами на адаптацию, сократилось в 3 раза
- Полностью автоматизированный документооборот
- Ролевая модель автоматически настраивает расписание и оповещения для всех участников процесса
Решение для автоматизации процесса заключения договоров
#DOCFLOW
Проблемы
Сложный документооборот
В процессе задействовано много сотрудников
Долгое согласование
Высокий риск ошибок ввиду человеческого фактора
Решение
Автоматизированное решение, которое формирует пакет документов без участия сотрудников. При наличии ошибок или нетипичных элементов система их выделяет. После заполнения данных документ отправляется на проверку, и далее автоматически инициируется процесс согласования благодаря встроенной функции электронной подписи. После этого сотрудник может приступить к закрытию сделки. Система позволяет отслеживать процесс подготовки документов на любом этапе.
Результаты
- Значительное сокращение длительности процесса документооборота
- Время, затрачиваемое на процесс согласования, сократилось в несколько раз
- Уровень ошибок снижен до ~0%
Партнерская сеть платформы GreenData
Мы сотрудничаем с разработчиками и компаниями-интеграторами, которые могут взять на себя весь процесс создания и внедрения приложений для компаний. Все наши партнеры проходят специальное обучение и сертификацию. Условия нашей партнерской программы позволяют максимально ускорить создание приложений.
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