Создавайте приложения для бизнеса быстрее конкурентов на Low-code платформе GreenData!

Возможности платформы

Платформа GreenData дает возможность создавать такие сложные решения, как системы класса CRM, EDMS, HRM, TMS, WMS, FM, MDM, ITSM, HRM, OMS, ERP и другие, без программирования. Также вы можете создавать приложения для автоматизации и управления узкопрофильными бизнес процессами, например, кредитный конвейер или систему адресного хранения на складе. Платформа позволяет не только автоматизировать работу любых подразделений компаний и крупных корпораций, но и объединять созданные решения в единую рабочую экосистему.

Импортозамещение ключевых западных продуктов: Microsoft: MS Sharepoint / Microsoft Dynamics CRM и другие Terrasoft Creatio: Sales / Service desk и другие